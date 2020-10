Gastronomie in Issum : Erstmals „stromloser Genuss“ im „Esszimmer im Hygge“

Issum Kerzenschein und Gerichte vom Grill bestimmen diesen besonderen Abend. Musik gibt es von der Sängerin Vic Anselmo. Um Reservierung wird gebeten.

Kerzenschein statt Glühlampe, Grill statt Gericht vom Herd, der erste stromlose Abend im neuen „Esszimmer in Hygge“ hält so manche Überraschung parat. Für akustische Musik an Klavier und Gitarre wird Vic Anselmo sorgen. „Eine ambitionierte Unplugged-Sängerin, die gerade in den Charts startet“, erklärt Küchen-Chef Christian Balke. Weil der Abend unter dem Motto „Stromloser Genuss“ steht, braucht niemand fürchten, dass die Teller leer bleiben. Das Team ist versiert, die stromlosen Abende gibt es im B&Bs in Xanten, das Balke ebenfalls betreibt, seit zwei Jahren. Er gibt einen Ausblick auf ein mehrere Stunden im Smoker zubereitetes Beef Brisket und gegrillte Pizza. Und auch für den Nachtisch wird gesorgt, laut denkt er über Schoko-Küchlein vom Grill nach. Kleine Snacks, wie die gut belegten Stullen, Cocktails und die Auswahl an 30 Bieren gibt es an diesem besonderen Abend natürlich auch. Eintritt kostet der Abend nicht.