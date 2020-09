Kleinkunst in Issum : Kabarettist vor 250 Gästen im Issumer Bürgersaal

Kleinkunst in Issum

Jürgen B. Hausmann tritt bald in Issum auf. Foto: Veranstalter Foto: Pressefoto

ISSUM Die Coronapause hat der Kabarettist für ein neues Sommerspecial genutzt. „Nix vi-rus?!“ ist der Titel des Programms.

Seit 20 Jahren bringt Jürgen B. Hausmann die Menschen mit seinem Kabarett „direkt von vor der Haustür“ schon zum lachen. Jetzt kommt er nach Issum und soll vor knapp 250 Gästen im Bürgersaal am Mittwoch, 23. September, ab 20 Uhr für gute Unterhaltung sorgen.

Der Kabarettist ist in den härtesten Shutdown-Zeiten mit dem „Trio Corona“ durch die Altenheime gezogen, um den Menschen, die keinen Besuch empfangen durften, etwas Freude zu bereiten. Eine für ihn „unvergleichliche Erfahrung“, wie er später sagt. Jetzt sieht Jürgen B. Hausmann den Zeitpunkt sich auch humoristisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die erzwungene Sommerpause hat der Kabarettist daher kurzerhand für ein neues Sommerspecial genutzt, in dem er genau das ausspricht, was viele nach Monaten zu Hause denken: „Nix vi-rus?!“ Das Fragezeichen verrät dabei, das man weiterhin vorsichtig ist und sein muss, um die neue Freiheit zu genießen, aber dass eben alle raus wollen.