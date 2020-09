Viele Besucher in Wassenberg : Genuss und Musik auf dem Roßtorplatz

Viele Besucher in Wassenberg

Livemusik auf dem Roßtorplatz – die Jüchener Band „Spin off“ machte am Freitag den Auftalkt. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Im Zeichen der musikalischen und der kulinarischen Genüsse stand am Wochenende der Roßtorplatz. Die Akustik-Live-Konzerte auf dem Roßtorplatz kamen gut an – endlich wieder Klatschen statt Gehupe.

„Alles coronakonform“, wie Jürgen Laaser von der städtischen GmbH als Veranstalter und Organisator versicherte. Der Roßtorplatz war mehr als normal mit Tischen und Stühlen bestückt, von denen keiner leer blieb. Die Konzertbesucher mussten vor dem jeweiligen Abend bei den Gastronomen Plätze reservieren. Das Angebot wurde gerne wahrgenommen, wie Laaser beim Blick über die gut besuchten Außenbereiche und Terrassen feststelle. Zugleich freute er sich über die Disziplin der musik- und genussfreudigen Besucher, die die Corona-Bedingungen klaglos akzeptierten. „Endlich gibt es wieder Live-Musik hier in Wassenberg“, freute sich Laaser. Statt Auto-Hupen war wieder Beifall möglich. Statt Plätze hinter der Windschutzscheiben gab es Plätze in der frischen Luft. Laaser war froh, die Musiker präsentieren zu können, die ursprünglich für Konzerte im Bergfried vorgesehen waren. Dort sind wegen der coronabedingt sehr begrenzten Zuhörerzahl Auftritte nicht möglich. Mitgebracht hatte er einen Zylinder, der bei den drei Hutkonzerten herumgereicht wurde und in dem für das Honorar der Musiker gesammelt wurde.