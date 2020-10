Reiten : Springturniere für alle Zielgruppen bei Holger Hetzel

In der Reithalle an der Buschstraße soll es bald wieder losgehen. Das Organisationsteam bereitet sich derzeit intensiv darauf vor. Foto: KN

Goch Am 14. Oktober steigt der Auftakt der Winter-Turnierserie in Pfalzdorf. Die Organisatoren haben auch schon Veranstaltungen für das kommende Jahr terminiert.

Auf der Reitsportanlage des internationalen Springreiters Holger Hetzel werden in den kommenden Wochen zwei Jugend- und Amateurturniere angeboten, was einen vollen Programmplan für die kommenden Monate bedeutet.

„In den Wintermonaten wird das Turnier-Reiten sicherlich aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch sehr schwierig werden. Darum habe ich mir mit meinem gesamten Team Gedanken gemacht, damit auf unserer Anlage möglichst viele Turniere stattfinden können“, sagt Hetzel. Und natürlich wurde auch eine Lösung gefunden und ein Turnierplan entwickelt, der für viele Reiter viele Möglichkeiten bieten dürfte. Gestartet wird auf der Reitanlage an der Buschstraße 21 in Pfalzdorf am Mittwoch, 14. Oktober, mit dem Auftakt zur Winter-Turnierserie (Hallenturnier), dem vom 13. bis 15. November Teil eins eines Jugend- und Amateurturnier folgt, zu dem Stallzelte aufgebaut werden und das vom 20. Bis 22. November fortgesetzt wird. „Am darauffolgenden Mittwoch, 25. November, geht dann die Winter-Turnierserie weiter, zu dem die Reiter gleichfalls am 16. Dezember, 20. Januar 2021, 17. Februar und 17. März in der Reithalle an den Start gehen“, sagt Anna Lehmeyer aus dem Zentrum der Hetzel Horses GmbH.