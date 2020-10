Einsatz in Neuss : Feuerwehr löscht Brand auf Balkon

Einsatz in Neuss

Neuss Ein brennender Gasgrill löste am Dienstagabend einen größeren Einsatz aus: Drei Löschzüge der Feuerwehr Neuss rückten aus und löschten den Brand an der Görlitzer Straße.

Ein brennender Gasgrill löste gestern Abend einen größeren Einsatz aus. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Görlitzer Straße brannte im ersten Obergeschoss ein Grill. „Dadurch hat sich die Gasflasche entzündet, woraufhin der ganze Balkon in Flammen stand“, berichtet Feuerwehrsprecher Christian Franke am Dienstagabend. Drei Löschzüge mit 45 Kräften rückten zu dem Mehrfamilienhaus aus. „Zwei Bewohner wurden ambulant behandelt.“ Gegen 18.30 Uhr war der Brand gelöscht. Danach folgten Lüftungs- und Aufräumarbeiten.