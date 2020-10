Handball : Mit Bescheidenheit und Bodenhaftung zum Erfolg

Kerken Die 24-jährige Tugce Cengiz zählt zu den festen Größen beim Drittligisten. Ihre Stärken zeigt die Torhüterin besonders auf der Torlinie. Derzeit studiert sie an der Uni Essen Mathematik und Kunst mit Lehramtsoption.

Tugce Cengiz, 24-jährige Torhüterin des Handball-Drittligisten TV Aldekerk, wohnt in Moers und studiert an der Uni Essen Mathematik und Kunst mit Lehramtsoption. Ihre handballerischen Anfänge hatte sie bereits als Fünfjährige beim TV Asberg. Auf dem Feld hat sie nie gespielt, aber im Tor stehen – das war ganz einfach ihr Ding. Später wechselte sie zum GSG Moers. Dort wurde sie in ihrem ersten Jahr als B-Juniorin in die A-Jugend befördert und lief für ihren Verein in der Regionalliga auf.