Fraktion war unterwegs : CDU mit dem Rad auf den Spuren von Sport und Jugend in Kerken

Ulrich Neffe organisierte die Tour. Foto: CDU Kerken/Jürgen Baetzen

Bei ihrer zweiten und Corona-bedingt wohl letzte Radtour in 2020 besuchte die CDU-Fraktion Kerken vor allem die Sport- und Jugendbegegnungsstätten.“Naturgemäß können wir nur die baulichen Anlagen ansehen," sagte Organisator Ulrich Neffe, stellvertretender Fraktionsvorsitzender beim Start in Nieukerk . "Denn die Jugend trifft sich auch an vielen informellen Orten, etwa im Bürgerpark. Und Sport wird auch an anderen Stellen getrieben, auch per Fahrrad oder bei Wanderungen durch die schöne Bruchlandschaft."

Zunächst standen die Sporthalle Nieukerk an der Dennemarkstraße sowie die Jugendbegegnungsstätte "Sunshine" im Vordergrund. Nächstes Ziel war der "Sportpark Nieukerk" am Aermen Duewel. Nach der Fußball- und Leichathletikanlage, gerade mit einem Kunstrasenplatz ausgestattet, fuhr die Gruppe vorbei an der Tennisanlage sowie dahinter der Skater-Anlage mit anschließendem Bolzplatz. In der Ferne gab es den beliebten Bolzplatz am Veenweg zu sehen. Nach kurzem Abstecher zur Vogteihalle ging es zum Jugendzeltplatz im Eyller Bruch sowie zum Eyller See.

Und schon führte der Weg Richtung Aldekerk. Die Pumptrack-Anlage hinter dem Bahnhof war wie üblich von einigen Jugendlichen, Kindern, aber auch zwei Erwachsenen eifrig befahren. Im Dorf fuhr die Gruppe vorbei am Jugendheim, das in absehbarer Zeit hinter das Pfarrheim verlagert wird. Und schon stand der Bolzplatz an der Kempener Straße im Blickpunkt.

„Der Bolzplatz ist eine geniale Anlage, für Schule und Aldekerker Jugend" ,staunte die Vorsitzende der Partei Anne-Kathrin Borchert. Und Marie Anstots, aktive Fußballspielerin, begann sofort mit dem Kicken. Vorbei an der neuen Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule, per Definition schon Jugend- und Sporttreff, fuhr die Gruppe zur Sportanlage an der Kempener Landstraße.