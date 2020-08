Wendehammerkonzert in Heiligenhaus : Ein schottischer Abend unter freiem Himmel

Dudelsackspieler Ingo Roza kam auf seiner Wanderung auch an der Wiese an der Bleibergstraße vorbei. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Am Samstag lud Dudelsackspieler Ingo Roza zum Konzert-Spaziergang mit Dudelsack. Es war der vorletzte Termin der Wendehammerkonzerte.

Es ist dieser ganz besondere, dieser einzigartige Klang, der fasziniert. Töne, die ursprünglich und exotisch zugleich sind und doch scheiden sich an ihnen die Geister: Die einen lieben die Musik des Dudelsacks, die anderen nicht. Doch die Begeisterung für Dudelsack-Musik ist in Heiligenhaus ungebrochen.

Folk-Musik, allen voran von den britischen Inseln, ist schwer beliebt in der Stadt. Da viele Konzerte im ersten Halbjahr jedoch nicht stattfinden konnten, hatte das Kulturbüro kurzerhand den „kleinen Kultursommer“ ersonnen, der mit Wendehammerkonzerten für angenehme Abwechslung sorgen sollte. Nach dem theatralischen Auftakt der Gruppe „Drama Hilinci“ folgten Termine zu Konzerten von Newcomern und alten Hasen, die zu kulturellem Genuss unter freiem Himmel und ganz ohne Eintrittsticket einluden. Von Termin zu Termin sprach sich dieser Geheimtipp dabei immer mehr herum. Und so gab es am Samstag für die Folkmusik-Fans auf Entzug ein passendes Gegenmittel: Der Velberter Dudelsack-Spieler Ingo Roza hatte die schottischen Bagpipes dabei und sich einen „schottischen Spaziergang“ durch die Stadt ausgedacht, der drei Orte zur Konzertbühne machte, die den Musiker an das raue Land im Norden von Großbritannien erinnern.

INFO Der Dudelsack war einst Kriegsinstrument Die Bagpipes, zu deutsch Sackpfeifen, waren im alten Schottland eigentlich ein Kriegsinstrument, mit dem die Gegner eingeschüchtert werden sollten. Kulturträger Bis heute gilt das Instrument als traditioneller Kulturträger Schottlands, obwohl die Ursprünge dieser Technik bis in die Antike zurückreichen.

Zum Auftakt ließ er die Bagpipes über dem Wasserspiegel am Abtskücher Stauteich erklingen und spielte eine kleine Stückauwahl, die sich rund um die See und das Meer drehte, die sich in der schottischen Heimat dieser Musik, gerne mal rau und ursprünglich zeigen. Der Wasserspiegel des Lieblings-Gewässers der Heiligenhauser blieb davon allerdings unbeeindruckt und still. Ein bisschen Schottland in der eigenen Region wollte Roza, traditionell schottisch gekleidet samt Kilt, zaubern, denn eine Reise dorthin ist erst mal nicht in Sicht.

Roza selbst, der sobald der Kilt im Schrank ist, und die Bagpipes im Koffer verstaut sind, als Buchhändler in Velbert arbeitet, freute sich, nach über fünf Monaten überhaupt wieder vor Publikum spielen zu können. Vor gut neun Jahren, zum Anlass seines 50. Geburtstages, hat er das Instrument für sich entdeckt.