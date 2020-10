Vorstandswahlen bei der SPD in Kerken : Uwe Priefert bleibt SPD-Fraktionschef in Kerken

(möw) Zur konstituierenden Sitzung trafen sich die fünf sozialdemokratischen Ratsmitglieder. Neben dem Vorsitzenden wurden auch die stellvertretende Vorsitzende Ellen Westerhoff und Marion Schumacher als Geschäftsführerin bestätigt.

Der alte und neue Fraktionsvorsitzende Uwe Priefert will an die aus SPD-Sicht durchaus erfolgreiche Ratsarbeit der vergangenen Wahlperiode anknüpfen. Immerhin habe die SPD-Fraktion in den vergangenen sechs Jahren eine große Anzahl von Anträgen gestellt. Für ihre Qualität spreche, dass die meisten auch angenommen wurden. Hermann Heinemann: „Dabei haben die Sozialdemokraten als Minderheitsfraktion immer wieder Mehrheiten durch Zusammenarbeit mit den anderen politischen Kräften gefunden, in vielen Fällen mit der CDU. Diese Offenheit wird für die Arbeit im neuen Rat mit vier Fraktionen besonders gefordert sein und sicher auch interessante Möglichkeiten eröffnen. Sicher hatte wir uns nach einem ganz auf Kerkener Themen zugeschnittenen Wahlkampf mehr Mandate gewünscht, aber das Wählervotum wird selbstverständlich akzeptiert.“