Konzert in Straelen : Orgel und Schlagzeug improvisieren zu Stummfilm

Otto Maria Krämer wird an der Orgel improvisieren. Foto: Mathias Wild

Straelen Besonderes Konzert in Straelens Pfarrkirche. Heinzgerd van den Wyenbergh und Otto Maria Krämer liefern Klangassoziationen zum Film „Der Galiläer“.

In der Reihe „Geistliche Musik an St. Peter und Paul Straelen“ findet am Sonntag, 3. April, ab 19 Uhr ein besonderes Konzert statt. Der monumentale Stummfilm „Der Galiläer“ (1921) wird auf Großleinwand (drei mal vier Meter) live begleitet mit Improvisationen von Schlagwerker Heinzgerd van den Wyenbergh und Kantor Otto Maria Krämer am mobilen Orgel-Spieltisch, der das Orgelspiel für die Zuhörer unvergleichlich werden lässt.

„Der Galiläer“, ein früher deutscher Passionsfilm, erzählt in vier Hauptteilen die Leidensgeschichte Jesu Christi. Obwohl mit unbekannten Darstellern besetzt, vermag der Film aufgrund einer gelungenen Ausstattung und dank groß angelegter Bilder zu fesseln. Der Film galt über 70 Jahre als verschollen und wurde nach seiner Wiederentdeckung im Bundesarchiv aufwändig rekonstruiert. In Straelen wird er in der 1995 restaurierten Fassung und mit den originalen deutschen Zwischentiteln präsentiert. Die Klangassoziationen liefert die dazu live improvisierte Musik von Krämer und van den Wyenbergh.

Heinzgerd van den Wyenbergh spielte mit Brian May, Michael Sadler and Tyree Glen Junior. Er ist 1. Preisträger des Hochschulwettbewerbs Folkwang und konzertiert mit der Deutschen Oper am Rhein, nachdem er neun Jahre im Musical „Starlight-Express“ in Bochum zum Orchester gehört hat. Seine aktuelle Band ist Pam Macbeth and Silver Select.

Otto M. Krämer ist seit 1993 Kantor in Straelen und leitet seit 2013 als Lehrbeauftragter für Orgelimprovisation und Liturgisches Orgelspiel eine Klasse an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Er gilt als einer der führenden Spezialisten für Orgelimprovisation, spielt daher auch Filmmusiken zu Stummfilmen auf Festivals in ganz Europa. Krämer ist einer der ständigen Organisten im Filmmuseum „Blackbox“ in Düsseldorf und bespielt dort eine der wenigen originalen Kino-Orgeln der Firma Welte von 1929.

Die Konzertreihe wird unterstützt von der Firma Bofrost in Straelen. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse zwölf Euro, für Fördergesellschaftsmitglieder acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre haben freien Eintritt. Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung.