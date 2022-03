Kosmetik und Fußpflege in der Rheinberger Innenstadt : Studio eröffnet mit Musik in der Fußgängerzone

Rheinberg Sonja Keller eröffnet am Samstag in der Rheinberger Fußgängerzone ein Fußpflege- und Kosmetik-Studio: das Studio Zwei & Zwanzuig an der Gelderstraße 22.

Mit Fußpflege und Kosmetik kennt sich Sonja Keller aus. Die Rheinbergerin arbeitet schon lange in der Branche, zuletzt zwölf Jahre in Kamp-Lintfort. Nun wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit Am Samstag, 26. März, eröffnet sie nun ihr „Studio Zwei & Zwanzig“ an der Gelderstraße 22 in der Rheinberger Fußgängerzone – in dem Gebäude, in dem früher die jüdische Synagoge war. Damit wird ein weiteres leerstehendes Geschäft in der Innenstadt mit Leben gefüllt.