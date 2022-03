Kartenvorverkauf hat begonnen : Musicalaufführung der Liebfrauen-Schüler

Geldern Zwei Jahre Pause liegen hinter den Schülern, nun soll es endlich wieder losgehen. Das neue Stück wird mit Musik, Tanz und viel Humor auf die Bühne gebracht.

Nun stehen wieder viele motivierte Menschen mit neuer Kraft und Hoffnung bereit, sich nicht wieder unterkriegen zu lassen. Die Bühne für „Helens Geschichten“ wird in diesen Tagen gebaut, die Probewoche steht an. Nun lädt das große Musicalteam alle ein, Helens Geschichte, die ein eher trauriges Dasein in ihrem kleinen, verstaubten Buchladen führt, zu erleben. Mit Musik, Tanz, vielen Figuren aus klassischen Geschichten und vor allem mit viel Leichtigkeit und Humor (eben das, was man bei Corona gebrauchen kann) wird der Buchladen zu einem ganz neuen Leben erweckt. Eintrittskarten für das Musival der Liebfrauen-Schüler gibt es beim Bücherkoffer, im Buchladen Keuck und im Berufskolleg der Liebfrauenschule Geldern. Die Aufführungen in der Aula der Liebfrauenschule sind Samstag, 26. März, Sonntag, 27. März, Donnerstag, 31. März, Freitag, 1. April und Samstag, 2. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. Es gelten die zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln der Coronaschutzverordnung.