Konzerte im Gelderland : Landesbläserphilharmonie spielt in Kevelaer und Herongen

Die Landesbläserphilharmonie NRW gibt in Kevelaer und in Herongen Konzerte. Foto: Veranstalter

Kevelaer/Herongen Bei freiem Eintritt ist im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Bürgerhalle sinfonische Blasmusik auf hohem Niveau zu erleben. Wer dabei sein möchte, sollte sich den Spätnachmittag am 20. oder 27. März frei halten.

In der Landesbläserphilharmonie NRW spielen ambitionierte Laienmusiker aus Vereinen des Blasmusikverbands NRW sowie Lehrer und herausragende Schüler von Musikschulen und Studenten deutscher Hochschulen, um unter professionellen Bedingungen Blasmusik machen und aufführen zu können. Neben dem Erlebnis, gemeinsam auf höchstem Niveau zu musizieren und dabei gelegentlich an die eigenen musikalischen Grenzen zu stoßen, steht der Spaß am Musizieren im Vordergrund.

Mitmachen darf in diesem Orchester jede Person, die ihr Instrument richtig gut beherrscht. Die Messlatte ist von Anfang an hoch. Ganz bewusst steht für das Ensemble die musikalische Qualität an erster Stelle. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich das Auswahlorchester, die Landesbläserphilharmonie NRW, schnell zu einem wichtigen Auswahlensemble in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat. Ein Erfolg, den der Dirigent Tobias Liedtke ausweitet.

Das Repertoire der Landesbläserphilharmonie NRW umfasst originale und arrangierte Werke für symphonische Blasorchester, die aus allen Epochen stammen und die ganze Bandbreite sinfonischer Blasmusik abbilden.