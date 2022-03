Konzert in Kevelaer : Zwei Tenöre singen in der Jesus-Christus-Kirche

Kevelaer Präsentiert werden Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Auf der Liste befinden sich unter anderem „Volare“, „My Way“, „Let It Be, „Ave Maria“ und „Nessun Dorma“.

Die „Tenöre4You“ laden zu einem Mitsummkonzert in Kevelaer ein. Toni Di Napoli und Pietro Pato gastieren am Sonntag, 27. März, ab 19.30 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche, Brunnenstraße 70.

Seit mehr als zehn Jahren präsentieren die beiden Sänger ihr Konzertprogramm in ganz Deutschland und im benachbartem Ausland. Ihr Konzept ist eine Pop-Klassik-Mischung mit erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil. Eine Licht-Show begleitet Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Auf der Liste befinden sich unter anderem „Volare“, „My Way“, „Let It Be, „Ave Maria“, „Nessun Dorma“ und „Phantom der Oper“. Die „Tenöre4You“ arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling und dem Filmorchester Babelsberg. Zahlreiche Show-Auftritte machten sie deutschlandweit bekannt