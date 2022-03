Theater in Straelen : Wieder Leben auf der Forum-Bühne

Straelen Das Kameradschaftliche Liebhaber-Theater (KLT) Straelen präsentierte nach zwei Jahren Corona-Pause die Krimi-Komödie „Stirb schneller, Liebling“. Für die Premiere gab es viel Beifall.

Die Aufregung über den ersten Auftritt und die Freude darüber, endlich wieder auf der Bühne zu stehen, sei den Mitgliedern des Kameradschaftlichen Liebhaber-Theaters (KLT) Straelen deutlich anzumerken – so kommentierte Spielleiter Florian Maaßen die Stimmung hinter der Bühne. Alles andere wäre auch komisch gewesen – nach zwei Jahren „Corona-Stillstand“. Den akuten Inzidenzen wurde bei der Aufführung Rechnung getragen: Die Gäste trugen „Maske“ und wurden am Eingang „gescannt“. Wer mal wieder richtig lachen und für einige Zeit die Sorgen vergessen wollte, der war beim KLT genau richtig.

Das Ensemble hatte in den vergangenen Wochen die Krimi-Komödie „Stirb schneller, Liebling“ geprobt und präsentierte am Samstagabend im Forum die Premiere. Einen frommen Wunsch trugen Kurt und Paula Kniesebeck (gespielt von Manfred Arians und Stephanie Mertens in einer Paraderolle): Beide wollten sich ihres Ehepartners auf die galante Art entledigen, um ein „neues“ Leben zu beginnen. Aber wie im wirklichen Leben geht das insbesondere in einer Komödie schief. Wen wundert‘s!