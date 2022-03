Neue Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Kreisbildungswerk Kleve : „Madonna in tausend Bildern“ im Museum Kevelaer

„Madonna in tausend Bildern“ ist das Thema einer Führung. Foto: Museum

Kevelaer Am Freitag, 25. März, um 15 Uhr findet die erste von drei Themenführungen in dieser neuen Veranstaltungsreihe in diesem Jahr statt. Anmeldungen sind noch möglich.

Das Niederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte in Kevelaer liegt inmitten der Wallfahrtsstadt.

Es gehört nicht allein der Stadt, sondern dem gesamten Kreis Kleve. Seinen Namen hat das Haus sich zum Anliegen gemacht und zeugt in und mit seiner regionalen Zugehörigkeit von einer kulturellen Vielseitigkeit, die unter anderem das Leben und Brauchtum des Niederrheins widerspiegelt. Auf einer Ausstellungfläche von rund 2500 Quadratmetern eröffnen sich dem Besucher künstlerische und handwerkliche Schätze aus vielen Jahrhunderten, die in der neuen Veranstaltungsreihe „Kunst und Kostbarkeiten vom Niederrhein am Niederrhein“ mit Geschichten und Anekdoten vorgestellt werden. Diese Veranstaltungsreihe entstand in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk Kleve.

Am Freitag, 25. März, um 15 Uhr findet die erste von drei Themenführungen in dieser neuen Veranstaltungsreihe in diesem Jahr statt. Unter dem Titel „Madonna in tausend Bildern“ geht es für die Besucher auf eine Zeitreise vom späten Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert, in der sie erfahren, wie facettenreich die Muttergottes in ihrer Gestalt und Geschichte von der Spätgotik bis zur Moderne sein kann.