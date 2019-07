Veranstaltungsreihe : Kinder-Sommer auf dem Friedensplatz

Viele Spielmöglichkeiten gibt es auf dem Friedensplatz. Foto: Gemeinde

Wachtendonk In diesem Jahr veranstaltet die Gemeinde Wachtendonk zum dritten Mal den Kinder-Sommer-Wachtendonk, kurz KiSoWa 2019. An vier Sonntagen werden an der Niersuferpromenade und auf dem Friedensplatz Aktionen für Familien mit Kindern angeboten.

Der Eintritt ist frei, und alle Spielgeräte und Mitmachaktionen dürfen kostenfrei genutzt werden. Die Termine sind Sonntag, 7. Juli, Sonntag, 21. Juli, Sonntag, 11. August, und Sonntag, 25. August, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Von Hüpfburg und Riesenrutschen über Riesenseifenblasen, Kinderschminken, diverse XXL-Spiele wie Dart und Mensch Ärgere Dich Nicht, Melkkühe bis hin zu Bewegungsparcours wird alles geboten. Bei sonnigem Wetter sicher ein tolles Ausflugsziel für Familien.

In diesem Jahr bietet Jana Michels im Rahmen ihrer präventiven Sozialarbeit für die Gemeinde an drei Sonntagen Kinder-Eltern-Basteln an. Die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendtreffs Wankum sowie des Jura Wachtendonk engagieren sich ebenfalls und bieten mehrere Aktionen für die kleinen Wachtendonker und Wankumer an. Außerdem beteiligen sich viele ortsansässige Vereine, Betriebe und Gastronomen sowie die Eltern und Mitarbeiterinnen einiger Kindertageseinrichtungen.