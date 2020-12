Interview mit dem Geschäftsführer der Blauen Lagune Wachtendonk : Hoffnung auf ein Seefest im Sommer

Interview Der Geschäftsführer der Blauen Lagune Wachtendonk freut sich über eine gute ADAC-Bewertung. Die Corona-Pandemie hat das Bad relativ gut gemeistert. Für 2021 fühlt man sich gut gerüstet.

Herr Kirsch, laut ADAC ist die Blaue Lagune der drittbeliebteste Campingplatz in NRW, deutschlandweit auf Rang 68. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um fünf beziehungsweise um 63 Plätze. Was bedeutet diese Bewertung für Sie als Geschäftsführer der Blauen Lagune?

CHRISTIAN KIRSCH Ich bin stolz auf dieses Ergebnis. Das ist doch eine tolle Bestätigung unserer Arbeit; und Anerkennung gebührt in erster Linie meinen Team, das die meiste Arbeit für unsere Gäste im Hintergrund erledigt. Ich freue mich über gute Nachrichten in schwierigen Zeiten.

KIRSCH Wie Sie wissen und ja berichtet haben, sind wir seit 2019 digital gut aufgestellt. Ich habe bereits letztes Jahr die Blaue Lagune komplett auf Online-Tickets und -Booking umgestellt. Dadurch konnten wir diese Saison die Auflagen und die damit verbundene Kontaktbeschränkung über Steuerung und Reduzierung der Besucherzahlen in allen Bereichen vom ersten Tag an gut umsetzen. Wir waren jederzeit Herr der Lage.

KIRSCH Ich bin von Anfang an in engem Kontakt mit der Gemeinde und dem Gesundheitsamt gestanden. Wir haben unser Konzept abgestimmt. Die Kommunikation war, ohne Wenn und Aber, perfekt. Man muss sich vorstellen, was da los war. Alle zwei Wochen hat sich die Situation in Bezug auf die Corona-Auflagen geändert. Dass da auch mal eine Frage offen blieb und wir vor Ort für uns den besten Weg gesucht haben, ist eine logische Konsequenz. Nicht alle überregionalen Auflagen konnte ich immer 100 Prozent nachvollziehen, aber wir haben die Kurve ja noch gekriegt.