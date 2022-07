Kulturspaziergang in Wachtendonk : Ein Sonntag zwischen Musik und Literatur

Kulturspaziergang in Wachtendonk

Das Latin-Jazz-Sextett bekam viel Applaus bei seinem Auftrritt an der Burgruine Wachtendonk. Foto: Klatt

Wachtendonk Unterwegs beim Bücherbummel und Jazzfrühschoppen in Wachtendonk. Viele Besucher nutzten das entspannende Angebot. Der nächste Bummel findet im nächsten Sommer statt.

Dixieland-Klänge sind kurz vor Mittag aus dem Wald an der Wachtendonker Burgruine zu vernehmen. Dem akustischen Eindruck folgt einige Schritte weiter nach dem Erreichen des Geländes der optische: Die „Redhouse Jazzband“ steht auf der Bühne und bestreitet den ersten Teil von „Jazz and more“. Es ist der zweite Termin im „Summer Mix“ des Wachtendonker Kulturkreises. Doch noch lauschen in entspannter Atmosphäre erst wenige Musikfreunde und lassen sich unweit des Niersufers ein Kaltgetränk schmecken.