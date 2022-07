Viele Zuschauer ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen : Gänsehautmomente beim Ballonfestival

Zu später Stunde nahmen die Ballone Aufstellung auf der Wiese in der Nähe des Soleparks zum Nachtglühen im Takt der Musik. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Dem Nachtglühen im Takt der Musik schauten viele Besucher in Kevelaer zu. Der Kreis Klever Ballon der Wirtschaftsförderung feierte am Wochenende außerdem seine Premiere mit dem Aufstieg in den Himmel.

Von Monika Kriegel

Stadtführerin Marianne Heutgens, 52 Jahre im Dienste der Wallfahrtsstadt Kevelaer, beschrieb ihrer Emotionen Freitagnacht so: „Ich habe heute Gänsehaut bekommen. So viele Menschen hier. Solch eine schöne Kulisse und Atmosphäre am Solegarten.“ Ähnlich dürfte es weiteren Fans des Ballonfestivals in Kevelaer ergangen sein. Nach zwei Jahren Pause knüpfte die 28. Auflage in der Wallfahrtsstadt nahtlos an die bisherigen erfolgreichen Events an.

Insbesondere die Starts am Freitagabend wurden von den zahlreichen Zuschauern mit Applaus und gen Himmel winkenden Händen begleitet. Als erster Himmelsriese entschwebte der neue blaue Ballon mit dem markanten „K“ für Kevelaer um 20.28 Uhr dem heimatlichen Boden. Weitere 27 folgten seinem Beispiel. Auch der Ballon der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve hatte Premiere. Für Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers war es ein bewegender Moment neben dem Korb zu stehen und das Prozedere aus nächster Nähe zu betrachten. „Das Ganze hat ja mal in Kevelaer begonnen. Für mich persönlich schließt sich hier der Kreis aus beruflicher Sicht.“ Damit deutet er seinen bevorstehenden Ruhestand zum Jahresende hin. Zur Erinnerung: Unter seiner Epoche als Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer wurde die Idee des jährlichen Ballonfestivals ins Leben gerufen. „Wenn ich mich umschaue: Es ist ein Erlebnis für die ganze Familie und lockt Besucher aus der Region hierher.“ Dass überhaupt die Chance bestand, einen Heißluftballon als Marketing-Botschafter für die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve aufsteigen zu lassen, sei den Sponsoren zu verdanken. Es sei aber auch der zweijährigen Corona-Phase in diesem Fall „zu verdanken“, wodurch Mittel für geplante andere Projekte nicht abgerufen wurden und somit für dieses Projekt eingesetzt werden konnten. Durchschnittlich, so die Auskunft erfahrener Ballonpiloten, seien die Heißluftballone etwa acht Jahre lang im Einsatz. Vorausgesetzt, der TÜV gebe die Plakette bei den jährlichen Prüfungsterminen.

Viele Besucher wollten sich das Spektakel rund um die Himmelsrisen in Kevelaer nicht entgehen lassen. „Es sind ja Ferien“, sagte eine Mutter, deren Sohn dieses Erlebnis bis kurz vor Mitternacht mitverfolgte. Einen weiteren Höhepunkt wollten alle Besucher nicht verpassen. Zum Ballonglühen waren zehn der zuvor gestarteten Himmelsriesen nach Kevelaer zurückgekehrt, hatten erneut aufgerüstet und standen mit fünf Miniatur-Exemplaren bereit, zum Rhythmus von klassischer und Rockmusik die Brenner auflodern zu lassen. Als Gruß über die Grenzen in Richtung Niederlande und Belgien erschallte „Het is een Nacht“ vom bekannten Sänger Guus Meewis.

Einige hatten auch das Glück den Niederrhein „von oben“ aus zu erleben. Eine Fahrt im Heißluftballon ist immer noch ein unvergessliches Erlebnis. Foto: Norbert Prümen