Feuerwehr im Kreis Kleve: Thomas Derksen für herausragende Dienste ausgezeichnet​

Uedem Treffen der Ehrenabteilung der Feuerwehren im Kreis Kleve. Sevelener Ludwig Hoeps als einer der ältesten Kameraden zu Gast im Uedemer Bürgerhaus

Zuvor erhielt Derksen jedoch noch eine besondere Auszeichnung. Nicht nur, das er zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes ernannt wurde. Denn in Würdigung der herausragenden Verdienste im Brand- und Katastrophenschutz, wurde ihm, der seit 1995 als stellvertretender Kreisbrandmeister fungierte, im Namen der Landesregierung dessen Ehrenzeichen in Silber verliehen.

Stellvertretend für den Innenminister zeichneten Stefan Welberts und Reiner Gilles den Emmericher Stadtbrandinspektor a.D. aus. Respekt und Dank für langjähriges, ehrenamtliches Engagement brachte Welberts im Namen des Kreistages nicht nur Derksen, sondern allen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, insbesondere den Mitgliedern der Ehrenabteilungen entgegen. „Die Freiwillige Feuerwehr wurde im Laufe vieler Jahre zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens. Getreu dem Motto ,Einmal Feuerwehrmitglied, immer Feuerwehrmitglied‘ haben Ihr bürgerschaftliches Engagement und Ihre Begeisterung für dieses Ehrenamt nicht mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, einer gesundheitlichen Einschränkung oder anderen Gründen geendet“, hob Welberts die Zugehörigkeit zu Ehrenabteilungen in der großen Familie der Freiwilligen Feuerwehr deutlich hervor, die er zudem als wichtige Säule in der Gesellschaft bezeichnete. So seien gerade die Ehrenabteilungen Vorbild und Wegbegleiter für viele junge Menschen, den die den Weg in die Freiwillige Feuerwehr gefunden haben oder noch finden werden.