Musik in Wachtendonk : Klangvoll: Burgruine und Friedensplatz 

Wachtendonk Der Kulturkreis Wachtendonk hat für den Sommer einiges geplant. Musikalisch werden beim „Summer Mix“ in den nächsten Tagen einige Stilrichtungen abgedeckt. Oft ist der Eintritt kostenlos.

Den Auftakt macht am Samstag, 9. Juli, leichte klassische Musik an der Burgruine. Beginn ist um 17 Uhr. Während der dreistündigen Veranstaltung gibt es drei jeweils einstündige Konzerte. Es spielen das Sakura-Quartett, das Britten-Ensemble und Toshiyuki Hosagaya. Zu hören sind unter anderem Werke von Haydn, Mozart, Beethoven und Telemann. Die Konzertgebühr von zehn Euro/Person wird während der Veranstaltung eingesammelt.

Nach dreimal Klassik wird dieser Samstagabend ab 21 Uhr mit einer „Konzert-Party“ abgeschlossen. Das Duo „Coincidence“ war bereits im Summer Mix ´21 mit von der Partie und sorgte in Wankum für gute Stimmung. Diesmal agieren der Wachtendonker Musiker Johnny Murkovic und Gerold Beirer aus Neukirchen-Vluyn auf großer Bühne an der Burgruine. Das Repertoire reicht von Rock, über (Irish) Folk bis hin zum Blues. Der Eintritt ist frei.

„Jazz and more“ ist an der Burgruine am Sonntag, 10. Juli, zwischen 11 und 15 Uhr Trumpf. Auf der Bühne stehen zwei Bands, die laut Kulturkreis unter dem Oberbegriff „Jazz” gänzlich unterschiedliche Musik präsentieren. Die „Redhouse Jazzband“ hat sich dem Dixie und dem Swing verschrieben. „Los Pipos“ bringen Latin Jazz. Was die Gruppen verbindet: Ihre Musik „sorgt für gute Laune, geht ins Ohr und in die Beine”, verspricht der Veranstalter. Die Veranstaltung wird mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Krefeld, der Teunesen Group und des Unternehmens Dengler Consult durchgeführt. Der Eintritt ist frei.