In Kevelaer : Aktionstag im Museum mit Spielen aus den 80ern

Kevelaer Passend zur Ausstellung „Popper, Punker, Popkultur“ gibt es am 3. Juli eine Sonderveranstaltung zum Mitmachen. Es gibt auch Tanz und Zauberei.

Am 3. Juli findet der Aktionstag im Niederrheinischen Museum in Kevelaer statt. Ganz im Zeichen der Ausstellung „Popper, Punker, Popkultur – willkommen in den 80ern“ werden von 11 bis 16 Uhr die Türen des Museums für alle offen stehen, die in die aktuelle Sonderausstellung einmal reinschnüffeln wollen. Da auch die Dauerausstellungen besucht werden können, lohnt es sich doppelt, den Termin vorzumerken.