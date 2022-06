Kabarett in Straelen : Jürgen B. Hausmann in der Bofrost-Halle

Jürgen B. Hausmann macht seit 20 Jahren Kabarett. Foto: Kulturbüro Stadt Dormagen/NN

Straelen Der Kabarettist ist seit 20 Jahren auf der Bühne. In Straelen präsentiert er sein Jubiläumsprogramm „Jung, was biste jroß geworden“.

Zwei Jahre später als geplant freut sich der Kulturring Straelen, am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Jürgen B. Hausmann mit seinem Jubiläumsprogramm „Jung, wat biste jroß jeworden“ in der Bofrost-Halle an der Fontanestraße 6 begrüßen zu können. Seit 20 Jahren begeistert Hausmann mit seinem Kabarett „direkt von vor der Haustür“. Das möchte er natürlich auch mit dem Publikum feiern.

Herrlich überdreht und doch wie aus dem Leben gegriffen – Hausmann hat seine Beobachtungen und Erfahrungen wieder einmal in urkomische Anekdoten verpackt. Sein Kabarett entspringt direkt den Wohnzimmern, Vereinsheimen und Hobbymärkten unseres Landes, seine Figuren stammen aus der Familie, von nebenan oder laufen ihm zufällig über den Weg. Dank seiner ausgezeichneten Beobachtungsgabe und seines Gespürs für Komik verwandelt der Kabarettist alltägliche Situationen und Menschen wie Du und ich in treffsichere, amüsante Geschichten und echte Originale. Oder verarbeitet sie in seinen herrlichen Gesangsnummern, bei denen ihn sein langjähriger musikalischer Partner Harald Claßen unterstützt.