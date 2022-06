Workshops : Wilde Malereien und bewegte Zeichenkunst

Kevelaer Das Museum Kevelaer bietet während der Sommerferien einige Workshops an. Anmeldungen dafür nimmt das Museumsteam telefonisch oder per Mail entgegen.

Am Mittwoch, 29. Juni, von 10 bis 13 Uhr heißt es „Pop Art mit Keith Haring“. Die berühmten Figuren von Keith Haring wirken wie Ikonen der 80er Jahre. Schlicht und doch so agil in ihren schwarzen Konturen sind sie das perfekte Motiv für den Linolschnitt. In allen vorstellbaren Farbkombinationen können die selbstgeschnitzten Motive immer wieder neu von eigener Hand gedruckt werden, so dass jeder Teilnehmer eine ganze Bilderserie entstehen lassen kann. Für Kinder ab acht Jahren, Kosten zehn Euro.