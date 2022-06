Klassik in Straelen : Puccini-Messe und Rheinbergers „Stabat mater“

Festlicher Chorgesang erklingt am 19. Juni in Straelens Pfarrkirche. Foto: Veranstalter Foto: Veranstalter

Straelen Ein Chorkonzert erklingt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen. Die Mitwirkenden kommen aus Straelen, Düsseldorf und Koblenz.

Die Fördergesellschaft „Geistliche Musik an St. Peter und Paul“ Straelen macht auf das nächste Chorprojekt in der Pfarrkirche Straelen aufmerksam. Im Chorkonzert am Sonntag, 19. Juni, ab 20 Uhr werden in der Straelener Pfarrkirche die „Messa di Gloria“ von Giacomo Puccini und das „Stabat Mater“ von Josef Rheinberger erklingen.