Johannes Schröder : „Möchte die Schüler in Schutz nehmen“

Comedian Herr Schröder (Johannes Schröder) ist mit seinem Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer" auf Tour. Foto: hb Management

Interview Der Lehrer und Comedian ist mit seinem Programm „Instagrammatik“ in Kürze in Kevelaer auf der Bühne zu erleben. Über die Digitalisierung an Schulen, das Corona-Abi und das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft.