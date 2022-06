Musik im Gelderland : Abba-Feeling im Waldfreibad

Walbeck In Walbeck kehrt die Sommermusik zurück. Erst mit einer Reminiszenz an die schwedischen Pop-Giganten. Dann mit einem Konzert der Gruppe „Querbeat“.

Neu im Programm ist das Konzert „One night with Abba“, das zwei Tage vorher, an Fronleichnam, 16. Juni, stattfindet. Dann kann man die Hits der erfolgreichsten schwedischen Popgruppe in einer Konzert-Show mit 13 Musikern erleben. Seit Veröffentlichung des neuen Albums „Voyage“ steigt weltweit das Abba-Fieber. Die Songs der Band sind auch 40 Jahre nach ihrer Trennung bei den Fans aller Generationen noch so beliebt wie damals. „Bei dieser Show ist alles live“, sagt Sommermusik-Chef Günter vom Drop von Voila-Konzerte. Für das perfekte Abba-Feeling sorgen die beiden Sängerinnen Linda Mikulec (Agnetha) und Simone Kerchner (Anni Fired). Linda sang bereits mit Schlager- und Popstars wie Helene Fischer, Unheilig, The Kelly Family oder Vicky Leandros, tourte auch mit dem ZDF-Traumschiff über die Meere. Simone eroberte die Musicalbühnen mit Hauptrollen in Evita, Marlene Dietrich oder „Moulin Rouge“ und ging mit Chris de Burgh auf Tournee. Den Part von Björn übernimmt Florian Brettschneider, der mehrfach nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen hat. Benny wird von DD Döhrn am Piano übernommen. Alle Songs werden im Originalsound arrangiert und rücken sehr nah ran an die Popgiganten aus Schweden. Die Bühne wird sich in das Abba-Design der 1970er Jahre verwandelt, mit Neoeffekten und beleuchtetem Piano.