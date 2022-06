Großveranstaltung : Von Kunsterlebnis zu Kunsterlebnis

Straelen Der 2. Straelener Kulturbummel bot am Sonntag noch mehr Vielfalt als bei der Premiere. Auch mit dem Wetter hatte der Kulturring Glück. Die dritte Auflage ist für nächstes Jahr im August geplant.

Die Dame aus den Niederlanden brachte es auf den Punkt. „Het is leuk“, sagte sie zu ihrer Begleiterin, als sie über die Gelderner Straße stadtauswärts schlenderten. Schön war er in der Tat, der 2. Straelener Kulturbummel. Er bot, trotz einiger Absagen, noch mehr Vielfalt als bei der Premiere im vorigen Jahr. Es musste nicht allen alles gefallen. Doch für jeden war etwas dabei.

Eine Neuheit war die Manga-Kunst, die japanischen Comics. Drei Künstlerinnen präsentierten ihre Arbeiten auf der Klosterstraße. Eine ältere Dame zeigte sich schon vor der offiziellen Eröffnung interessiert und kaufte direkt drei Lose für die Tombola der Manga-Zeichnerinnen. Wesentlich erweitert gegenüber dem Vorjahr war das Body-Painting. Corinna Lenzen und ihr Team hatten auf dem Parkplatz an der De-Cabanes-Straße ein eigenes „Body-Painting-Village“ und verwandelten Menschen mit ihren Farben in fantastische Wesen. Ganz neu dabei war vor dem Caritas-Centrum an der Venloer Straße die „Du bist wertvoll“-Stiftung mit ihrer Improvisationsbühne. Tatjana van Went und Lena Hachmann zeigten, wie wenig es braucht, um mit Kindern magische Momente zu zaubern. Stofftücher, Bänder, Seifenblasen und einfühlsame Anleitungen regten die Fantasie der Jungen und Mädchen an. Da ließen die kleinen Akteure imaginäre Bälle und Schläuche auf der Bühne entstehen. Es gab viel Beifall von den Zuschauern.