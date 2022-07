Großveranstaltung : So lief Straelens neues Stadtfest

Straelen Drei Tage lang wurde unter dem neuen Namen „Stroelse Sommer“ für alle Altersgruppen etwas geboten. Die Innenstadt war immer gut gefüllt. Das Hauptprogramm lief auf dem Marktplatz ab.

Das Wetter hätte nicht besser sein können: Es gab drei Tage Sonnenschein für das erste Stadtfest , den „Stroelse Sommer“, nach der Corona-Pause. Auf die Gäste wartete ein unterhaltsames Programm, das für alle etwas zu bieten hatte. Die Eröffnung mit dem Fassanstich nahm am Freitagabend Bürgermeister Bernd Kuse vor. Ihm assistierte das 10. Straelener Blumenmädchen Marie van Bebber. Drei Fass Bier und zahlreiche Party-Snacks standen für das Publikum bereit. Die Moderation an allen drei Tagen übernahm Andreas Gey. Mit seinen launigen Sprüchen hatte er stets die Aufmerksamkeit der Stadtfestbesucher.

Den Samstag ließen die Straelener langsam angehen. Ab 16 Uhr gab es auf der großen Bühne wieder Musik. Der Straelener Musikverein „Cäcilia“ brachte sein breites Repertoire zu Gehör, von Eric Claptons Layla bis Rosamunde war alles dabei. Die Coverband „Second Edition“ ließ Füße wippen und Hüften schwingen. Sie schmetterte ihr Lebensmotto „It‘s my life“ in den Abendhimmel. Auf dem allmählich voller werdenden Markt trieben die „Reprophonics“ mit eigenen Songs und gekonnten Versionen von vor allem deutschen Pop-Hits die Stimmung weiter in die Höhe. Den glänzenden Schlusspunkt setzte die Kölner Band „Decoy“ mit einer zweistündigen Non-Stop-Show sowie Deborah Lee und Daniel Vorholt in sängerischer Höchstform. Von aktuellen Top-40-Hits über Eurodance bis zu Coldplay und AC/DC war alles dabei. „Es war ein mega-toller Abend. Friedlich, freundlich, mit feierwilligen Menschen. Einfach gut.“ So resümierte Organisator Simon Hoffmanns vom Stadtmarketing Straelen die ersten zwei Tage.