Gedenkstätte empfängt Besucher : Issums ehemalige Synagoge ist am Sonntag geöffnet

Issum Es ist am unteren Niederrhein die einzige Dorfsynagoge , die erhalten werden konnte. 1987 erwarb die Gemeinde den Gebäudekomplex und ließ sie als Gedenkstätte wiederherrichten.

Die ehemalige Synagoge in Issum ist am Sonntag, 3. Juli, wieder für Besucher geöffnet. Das ehemalige jüdische Gemeindezentrum wurde von der jüdischen Gemeinde 1855 erworben. 1935 wurde das Gebäude verkauft und fortan zu profanen Zwecken genutzt. So ist es zu erklären, dass das Gebäude die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 überstanden hat und somit als einzige Dorfsynagoge am unteren Niederrhein erhalten blieb.