Auftakt in Haan : Endlich wieder Haaner Sommer

Sie machen mit beim Mitmachzirkus: Josefine (4) und ihr Vater Christian balancieren Teller während des Haaner Sommers. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Bürgermeisterin Bettina Warnecke hat die Traditionsveranstaltung am Samstag offiziell eröffnet. Konzerte an beiden Abenden und der Mitmachzirkus am Sonntagmittag rundeten das Auftaktwochenende ab. Ausblick auf die nächsten Wochen.

Blauer Himmel und Sonnenschein – das Auftaktwochenende des Haaner Sommers war mit dem passenden Wetter gesegnet. Wie gewohnt startete auch die etwas kürzere Version des Haaner Sommers mit einem ökumenischen Strand-Gottesdienst, bevor Bürgermeisterin Bettina Warnecke den Haaner Sommer offiziell eröffnete.

Schon am Samstag war zu spüren, dass die Haaner in Feierlaune waren. „Die Strandfläche war voll“, freut sich Joe Janny vom Verein „Haaner Sommer“. „Die Leute wollten unbedingt feiern.“ Die Atmosphäre mit Sand, Liegestühlen und Musik, die in die Beine ging, sorgte für ausgelassene Urlaubsstimmung. Mit ihrer Mischung aus Reggae und afrikanischen Rhythmen traf die Band „Hector Morton“ genau den richtigen Ton.

Info So geht es beim Haaner Sommer weiter Am kommenden Freitag steht ab 18 Uhr die Band „Framework“ auf der Bühne. Der Samstag startet dann mit einem Büchermarkt und Kindertrödel. Ab 17 Uhr gibt es Musik von „The Promise“ und „Rascal’s Corner“. Am Sonntag wird von 11 bis 16 Uhr ein Politik-Talk mit Rüdiger Daniel geboten. Kubanisch geht es dann mit den „Sonadores“ ab 18 Uhr auf der Bühne zu. Das vollständige Programm des Haaner Sommers gibt es im Internet unter https://haaner-sommer.de/programm/

Am Sonntag war erst einmal Spielen und Bewegung für alle Generationen angesagt. Der Hildener Mitmachzirkus packte seine Kisten aus und schon ging es los. „Wir sind eine Bewegungsinitiative“, erklärt Christian Meyn-Schwarze, „im Gegensatz zum darstellenden Zirkus.“ Das Motto lautet hier: Wir bewegen uns wie im Zirkus. Es geht nicht darum, eine möglichst anspruchsvolle Zirkus-Nummer einzustudieren, sondern sich spielerisch mit Kegeln, Bällen, dem Diabolo, mit Bändern und Tüchern zu bewegen. Das macht nicht nur den Kleinsten sichtlich Freude. „Ab dem Laufen können bis ins hohe Alter kann man sich hier bewegen“, sagt Christian Meyn-Schwarze. „Wir kommen gerne zum Haaner Sommer, weil es ein Familienevent ist.“

Nicht selten werden hier verschollen geglaubte Bewegungen aus der Kindheit wiederentdeckt. Wie das Hula-Hoop-Kreisen. „Das ist ein neuer Fitness-Trend.“ Rund 200 Geräte hat der Mitmachzirkus mitgebracht. Vier engagierte junge Leute leiten die kleinen und großen Besucher an. Annika Rasche ist eine von ihnen. Die 20-jährige Studentin ist schon seit neun Jahren im Team. „Das Besondere ist, dass man hier spielen kann“, erklärt sie lächelnd. „Ich habe nie aufgehört zu spielen.“ Vielleicht fällt es ihr deshalb so leicht, auch zurückhaltende Kinder zum Spielen zu animieren. Hält sich ein Kind an der Mama fest und traut sich nicht, drückt sie einfach der Mutter ein Bändchen in die Hand. Kaum hat diese angefangen, damit herum zu wedeln, möchte auch das Kind spielen.

Derweil versuchen sich die vierjährige Josefine und ihr Papa Christian mit der chinesischen Teller-Nummer. Gar nicht so einfach, den Teller auf dem Stab kreisen zu lassen. „Wir haben extra kinderfreundliche Gummiteller“, verrät Christian Meyn-Schwarze. Die können sogar zu chinesischen Hüten umgeklappt werden. Den Mitmachzirkus können kleine und große Strandbesucher noch am 7. und 21. Juli von 10 bis 13 Uhr sowie am 17. Juli von 11 bis 16:30 Uhr erleben.

„Es ist so schön, dass der Strand wieder da ist“, sagt die Besucherin Helga Bäumler. „Hier kann man herrlich entspannen.“ Eine Oma fotografiert ihre Enkelin beim Spielen mit kleinen Bällen, während ein Papa sich gemütlich in den Sand gelegt hat und seiner Tochter zuschaut, die mit einem Förmchen „Sandkuchen“ backt. Vom nahen Brunnen wird Wasser geholt, um den Sand feucht zu machen. Dann funktioniert es auch mit dem Sandburgen-Bau.

Kinderlachen durchwebt die Luft. Schließt man die Augen, könnte man tatsächlich meinen, man befindet sich am Strand. Nur das Wellenrauschen fehlt noch.