Seit zwei Wochen vermisst : Polizei sucht im Kreis Kleve nach vermisster 15-Jähriger

Kreis Kleve Nerdjivana stammt aus Herten und wird seit dem 27. Juni vermisste. Die Polizei hat Erkenntnisse, dass sie sich auch im Kreis Kleve aufhalten könnte. Sie sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Seit zwei Wochen wird in NRW eine Jugendliche vermisst – hält sie sich inzwischen am Niederrhein auf? Bereits seit Montag, 27. Juni, ist die 15-jährige Nerdjivana aus Herten (Ruhrgebiet) verschwunden. Wie die Polizei nun mitteilte, gibt es Hinweise, dass sie sich auch im Kreis Kleve aufhalten könnte. Die Spuren führen aber offenbar in mehrere Richtungen: So sei ebenfalls nicht auszuschließen, dass sich Nerdjivana im Raum Köln aufhalte, wie es von den Beamten heißt.