Freiluftveranstaltung : Zum Bücherbummel nach Wachtendonk

Wachtendonk Im historischen Ortskern werden Schmökerfreunde am 14. Juli beim Stöbern sicherlich wieder fündig.

Auch in diesem Jahr richtet die Werbegemeinschaft „Wir für Wachtendonk und Wankum“ den überregional beliebten Bücherbummel in den historischen Mauern Wachtendonks aus. Am Sonntag, 14. Juli, können die Bücherwürmer in Wachtendonk aktiv werden, denn dann ist von 11 bis 18 Uhr das Stöbern in Büchern aller Art angesagt. Seit mehr als einem Jahrzehnt lockt der Bücherbummel zahllose Sammler, Feilscher und Interessierte aus nah und fern in den historischen Ortskern, der sich dann in ein einzigartiges Antiquariat mit einem vielfältigen und hochwertigen Sortiment verwandelt. Hier kann man nach Herzenslust stöbern und schmökern.