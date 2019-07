Grundschule Auwel-Holt : Doppelkritik: „CDU Straelen lässt den Schulleiter alleine“

Hans-Hermann Terkatz, GO/Grüne Straelen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Auwel-Holt Grundschule Holt: Grüne und Freie Wähler kritisieren die Christdemokraten.

Angesichts der von Schulleiter Thomas Auler angekündigten Verlegung einer Klasse der Grundschule Holt melden sich die Freien Wähler und Grüne Opposition (GO)/Grüne aus Straelen zu Wort. Sie üben heftige Kritik an der CDU und an Bürgermeister Hans-Josef Linßen. „Die lassen den Schulleiter alleine“, sagen Michael Traurig und Hans-Hermann Terkatz, die Fraktionsvorsitzenden von Freien Wählern und GO/Grünen.

Dass die jetzige zweite Klasse der Grundschule Holt, eines Teilstandorts der Katharinenschule, nach den Ferien in Straelen unterrichtet werden soll, komme nicht so überraschend, wie es die betroffenen Eltern darstellen. Traurig: „Schon im März im Bildungsbeirat hat der Schulleiter skizziert, dass wegen Lehrermangels kleinere Klasse zusammengelegt werden sollen.“ Damals seien auch Elternvertreter dabei gewesen. Man habe sich ausrechnen können, so Terkatz, dass eine Zusammenlegung nicht Klassen mit den meisten Kindern trifft.

Michael Traurig, Freie Wähler Straelen. Foto: privat/Privat

In der Klasse gibt es 15 Kinder, von denen laut Terkatz zum Schuljahresende zwei weggehen. „Es sind von der Verlegung also nur 13 Kinder betroffen.“ Die könnten auch in Straelen in einem Klassenverband bleiben und durch andere Kinder aufgefüllt werden, um in der Katharinenschule an der Fontanestraße vier gleich große Klassen mit jeweils etwa 24 Schülern zu bekommen. „Der Schulleiter hat Verantwortung für alle Grundschüler in Straelen, nicht nur für die in Holt“, betont Terkatz.

Auler habe im Bildungsbeirat vor Monaten um Unterstützung von Rat und Verwaltung gebeten, da er nicht die ungeteilte Zustimmung erwartete. Die Aufregung der Holter Eltern können Traurig und Terkatz nachvollziehen, nicht jedoch die Haltung der CDU und von Bürgermeister Linßen. „Was haben die in der ganzen Zeit gemacht?“, fragen die Fraktionsvorsitzenden. „Die CDU fällt dem Schulleiter in den Rücken, aber bietet keine Lösungen an“, stellt Terkatz nach der jüngsten Pressemitteilung der CDU fest, in der diese fordert, die Kinder in Holt zu lassen. Die CDU schlage sich auf die Seite der Eltern, ohne die Gegenseite zu hören, so Terkatz.