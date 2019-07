Geldern karibisch : Kokosnuss-Boccia und Beachvolleyball

Geldern „Geldern karibisch“: Der Markt verwandelt sich wieder für ein Wochenende in einen Strand.

Kaum ist die Straßenparty-Bühne am Markt abgebaut, kommt das Sandmännchen mit 80 Tonnen Sand im Gepäck. Ab Donnerstag verwandelt sich der Markt in einen Strand mit Liegestühlen, Palmen, Cocktailbar und Bühne. „Geldern karibisch“ kommt wieder in die Stadt. „Urlaub vor der Haustür“ ist das Konzept, mit dem Bastian Brennecke und das Veranstalterteam von Beachprojekt die Besucher erfreuen wollen.

Pause im Liegestuhl können am Sonntag auch die Teilnehmer am niederrheinischen Radwandertag machen. „Unsere Station steht direkt am Strand, das ist doch eine tolle Kombination“, freut sich Gelderns Tourismusförderin Carmen Eichler. „Wir unterstützen diese Veranstaltung gern und freuen uns, dass wir mit der Schatzsuche etwas für die kleinen Gäste anbieten können“, sagt Regionalmarktleiter Patrick Tekock von der Sparkasse Krefeld. „Geldern karibisch ist ein weiterer Baustein im Veranstaltungskalender. Es ist schon toll, was für ein Angebot es in unserer ja nicht so großen Stadt gibt. Da unterstützen wir gern und haben nun mit dem Beachvolleyball-Turnier als Ergänzung zum Eisstockschießen noch ein sommerliches sportliches Angebot“, so Jennifer Strücker, Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern.