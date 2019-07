Spende in Wachtendonk : Neue Matten schützen Senioren

Freude herrscht über die Sturzmatten. Foto: Jakobi

Wachtendonk Dank einer Spende der Sparkasse Krefeld, Zweigstelle Wachtendonk, an den Förderverein des Hauses im Hagenland konnten neue Sturzmatten für sturzgefährdete Bewohner angeschafft werden. Diese geben Warnsignale an die Pflegemitarbeiter weiter, sobald ein Bewohner allein aus dem Bett aufsteht, so dass hier eine schnelle Hilfe durch die Mitarbeiter gegeben ist.

