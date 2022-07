Im Forstgarten : Klaviersommer an vier Sonntagen in Kleve

Klaviersommer an vier Sonntagen in Kleve

Kleve In der Konzertmuschel im Forstgarten wird den Besuchern wieder ein entspanntes Musikerlebnis geboten. Zum Höhepunkt soll das Nocturne-Konzert mit besonderer Illumination werden.

Nach zwei Jahren kann der Klevische Klaviersommer endlich wieder stattfinden und geht in sein 32. Jahr: An vier Sonntagen im Juli und August erklingt aus der Konzertmuschel im Forstgarten Klaviermusik und lädt zu einem entspannten Musikerlebnis ein.

Am Sonntag, 17. Juli, beginnt das Eröffnungskonzert wegen einer vorherigen Veranstaltung im Forstgarten etwas später: Ab 17.30 Uhr konzertiert Prof. Maria Razumovskaya, ein ganz besonderer Gast aus London. Razumovskaya ist nämlich die führende Expertin für die Klavierlegende Heinrich Neuhaus, Namensgeber des Meisterkurses für Klavier, der Ende Juli auf der Wasserburg Rindern stattfindet und Spross einer Kalkarer Klavierbauerfamilie. So freut sich Razumovskaya, nach zwei Anläufen, die wegen Corona abgesagt werden mussten, nun endlich das „Neuhaus-Land“ zu betreten. Die Professorin der Guildhall School of Music and Drama spielt nicht nur das Eröffungskonzert mit Werken von Liszt, Chopin und Mussorgsky, am Donnerstag, 21. Juli, hält sie zudem ab 19 Uhr einen Vortrag mit musikalischen Beispielen im Kalkarer Rathaus zum Thema Heinrich Neuhaus und seine „Kunst des Klavierspiels“.