Zirkusprojekt an der Katharinenschule : Junge Artisten begeistern ihr Publikum

Auwel-Holt Der Zirkus ZappZarap gastierte auf dem Schulhof der Katharinen-Grundschule in Auwel-Holt. Nachdem das Zirkuszelt mit Hilfe vieler fleißiger Eltern in wenigen Stunden aufgebaut worden war, füllte es imposant den Schulhof.

Der Schulhof glich einem Jahrmarkt. Popcorn, Chips und Getränke fanden dankbare Abnehmer. Nach einer kurzen Eröffnungsrede durch den Schulleiter begrüßten die Kinder selbst das Publikum, bevor alle knapp 80 Akteure vorbei am Publikum auf die Bühne marschierten und auf ihren persönlichen großen Auftritt warteten. Das Programm startete mit den Seiltänzern, die das Publikum entzückten. Tänzer schwangen effektvoll die Tücher im Neonlicht und sorgten so für weitere stimmungsvolle Momente. Die Fakire und Feuerschlucker wie auch die Nummer mit dem Mädchen, das in einer Kiste von Schwertern scheinbar durchlöchert wurde, versetzten das Publikum in Staunen. Die Stimmung im Zirkuszelt brodelte und blieb bei allen Aktionen auf einem sehr hohen Niveau. Die Clowns sorgten für heitere Momente, das kurzweilige 90-Minuten-Programm begeisterte alle. Möglich wurde das Projekt durch viele Spenden und das Engagement vieler rund um den Schulverein.