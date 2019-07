Spende der PSD Bank : Ein Auto für die Lebenshilfe Gelderland

Geldern Für die Lebenshilfe Gelderland gab es eine besondere Überraschung. Von der PSD Bank bekam sie einen VW Up geschenkt. Die PSD- Bank Rhein-Ruhr lobte acht VW Up im Gesamtwert von 100.000 Euro aus, für die sich gemeinnützige Organisationen bewerben konnten.

Aus den Einsendungen wurden Organisationen ausgewählt, die bei ihrer wohltätigen Arbeit in besonderer Weise auf Fahrzeuge angewiesen sind. Darunter war auch die Lebenshilfe Gelderland. Die Übergabe erfolgte im Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf.