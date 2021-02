Nachruf : Trauer um Gelderner Autorin Simone Meyer

Geldern Drehbücher und Hörspiele waren das Metier der ehemaligen Schülerin des Lise-Meitner-Gymnasiums. Die Autorin schrieb unter anderem für den „Tatort“.

Die Rede ist von Simone Meyer, geborene Schneider, die jetzt im Alter von 58 Jahren in Ribnitz-Damgarten an der Ostsee an den Folgen einer schweren Krankheit gestorben ist. Als Kind wuchs die Autorin, die am 26. Juli 1962 in Duisburg zur Welt kam, in mehreren Städten am Niederrhein und im Ruhrgebiet auf (Moers, Xanten und Essen). Im Teenager-Alter verschlug es die Familie, die wegen des Berufs des Vaters häufig umziehen musste, nach Issum. Simone Meyer besuchte ab der zehnten Klasse das Lise-Meitner-Gymnasium, wo die Lehrer schnell auf das ausgeprägte sprachliche Talent der Schülerin aufmerksam wurden. Zu ihren ersten Förderern gehörte beispielsweise Elmar Tophoven, Gründer des Europäischen Übersetzer-Kollegiums in Straelen.