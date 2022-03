Lise-Meitner-Gymnasium : 25.000 Euro für Schulen im Ahrtal

Anrath 25.000 Euro sind das Ergebnis der Spendenlauf-Aktion „LMG – läuft“. Innerhalb von acht Monaten erliefen die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums die Summe für zwei von der Flutwelle im Ahrtal betroffene Schulen.

„Es war unbegreiflich zu sehen, wie die Summe wuchs. Mit dem Endergebnis haben wir nie gerechnet“, sagt Tim Grotenburg. Der 17-Jährige gehört zur Schülervertretung (SV) am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) in Anrath, und er war der Kassenwart für eine Spendenlauf-Aktion, die jetzt bei Schulen im Ahrtal für ein Dankeschön sorgte, das aus tiefstem Herzen kam. Heribert Schieler, Leiter des Are-Gymnasiums in Bad Neuenahr, und Jürgen Bunse von der Schulleitung des Peter-Joerres-Gymnasiums in Ahrweiler waren online zugeschaltet, als Initiatorin Nicola Manthey-Küllertz von der Fachgruppe Sport am Anrather Gymnasium das Ergebnis durchgab: 25.000 Euro.