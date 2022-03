Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath : Der Schulalltag bei Instagram

Normalerweise stehen die Teilnehmer der Instagram-AG hinter der Handy-Kamera und fotografieren das Schulleben, um es bei Instagram zu teilen. Foto: Norbert Prümen

Anrath Am Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath gibt es eine neue AG: Die Teilnehmer posten das Schulleben auf der Plattform Instagram. Doch auch Themen wir Datenschutz werden den Schülern nähergebracht.

Von Bianca Treffer

Es ist die wohl zeitgenössischste AG, die man anbieten könne, findet der stellvertretende Schulleiter des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG), Markus Klemt, und meint damit die Instagram-AG namens „Daily LMG“, die es an der Schule seit vier Wochen gibt. Soziale Medien sind am LMG seit Langem ein Thema. So gibt es die Medienscouts, die gerade die jüngeren Schüler im Umgang mit den modernen Medien fit machen und sie für Gefahren sensibilisieren, die die sozialen Medien mit sich bringen. „Wir haben seit drei Jahren einen eigenen Instagram-Auftritt, den ich als Schulleiter betreut habe. Besondere Aktionen wie St. Martin, Einschulung oder Karneval wurden von mir eingestellt. Aber mir schwebte einfach mehr vor“, sagt Schulleiter Thomas Prell-Holthausen.

Und so entstand die Idee einer Instagram-AG. Denn Prell-Holthausen wünschte sich, dass Schüler für Schüler aktiv werden, denn das habe eine ganz andere Wertigkeit, weil Schüler einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge haben, so der Schulleiter. Er fragte bei Stefanie Dotschuweit nach, ob sie sich vorstellen könne, eine solche AG zu betreuen. Die engagierte Lehrerin ging sofort an die Umsetzung und siedelte das Projekt im Altersbereich von Stufe neun bis zur Q1 an. Dotschuweit sprach die Schüler in ihren eigenen Kursen an und setzte sich auch mit den anderen Schülern des Gymnasiums in Verbindung. Ganz schnell fanden sich 13 Schüler, die signalisierten, dass es genau ihr Ding ist.

info Auf Instagram werden Fotos und Videos geteilt Instagram ist ein soziales Netzwerk mit dem Schwerpunkt auf Fotos und Videos, die man allgemein zugänglich oder für einen eingeschränkten Personenkreis veröffentlichen kann. Instagram gehört zum US-amerikanischen Unternehmen Meta-Platforms, das unter anderem auch Facebook und WhatsApp betreibt.

Ein Blick in die AG, die sich montagnachmittags trifft: „Steht der Termin für das Interview mit der Schulleitung schon?“, möchte Stefanie Dotschuweit von der vor ihr sitzenden Schülergruppe wissen. „Am Montag um 12 Uhr“, kommt die Antwort von Meliha. Dotschuweit speichert den Termin im Terminplaner ein, wobei die Französisch- und Spanischlehrerin schon die nächste Frage parat hat: Sie sucht noch jemanden, der am nächsten Tag in der großen Pause Zeit hat, um einige Schülerfotos zu schießen. „Eine Kollegin hat in Erdkunde einen Wettbewerb aufgerufen, und die Gewinner sollen nun fotografiert werden“, erläutert Dotschuweit. Gleich mehrere Hände gehen in die Höhe. Eine kurze Absprache, und der nächste Termin steht im Kalender.

87 Posts rund um das Gymnasium hat die Gruppe unter der Leitung von Dotschuweit schon online gestellt. 845 Follower hat die AG. „Es ist einfach toll, etwas mit Medien zu machen. Zumal man in der AG viel lernt, das man selber nutzen kann“, sagt Juliane. Einmal in der Woche findet die Redaktionssitzung statt, bei der Themen besprochen und Termine besetzt werden. Die eigentliche Arbeit der AG-Teilnehmer geht aber weit über dieses Treffen hinaus. Sie sind in den Pausen und Freistunden sowie in ihrer Freizeit im Einsatz.

Die Schüler führen Interviews, drehen kleine Filme, machen Fotos und sind immer auf der Suche nach den aktuellen Geschehnissen am LMG. Das Ziel ist es, täglich etwas aus dem Schulleben zu posten – daher der Name „Daily LMG“. Jeder Beitrag läuft über den Tisch von Dotschuweit, die alles noch einmal überprüft und danach online stellt. „Wir beschäftigen uns natürlich auch mit den rechtlichen Fragen und dem Datenschutz. Was geht, was ist nicht möglich, wo sind Grenzen – alles wird besprochen“, sagt die AG-Leiterin. So wurde ein Datenschutzblatt entworfen, das für eine Fotofreigabe dient. Die Palette dessen, was gepostet wird, ist breit gestreut. Es reicht von Informationen zu diversen Veranstaltungen wie zum Beispiel Kuchenverkaufsaktionen der Q1 für die Abitur-Feierlichkeiten bis hin zu Interviews mit Lehrern. „Wir haben auch alle Steckbriefe von uns erstellt, damit die Follower wissen, wer dahinter steht“, informiert Robin. Über das Programm Teams steht man außerhalb der Redaktionstreffen in Kontakt. „Unser Schulmotto ,Rundum lebendig‘ wird durch die Instagram AG gelebt“, lobt Prell-Holthausen.