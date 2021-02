Wettbewerb für junge Musiker : Videoclips für „Jugend musiziert“

Niederrhein Der Wettbewerb wird an die Erfordernisse der Corona-Pandemie angepasst und findet vorerst nur in digitaler Form statt. Einsendeschluss ist der 8. März.

Die Regionalwettbewerbe in NRW in diesem Jahr finden nur für die Altersgruppen I und II statt. Alle angemeldeten Teilnehmer der Altersgruppen III bis VII erhalten die Möglichkeit, direkt am Landeswettbewerb NRW teilzunehmen, der als Video-Wettbewerb am 12. März beginnt. Für die Altersgruppe II findet ein gesonderter Landeswettbewerb im Mai statt.