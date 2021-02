Kultur am Niederrhein : Rätsel um eine Wandkarte

Kevelaer Regelmäßig gewährt das Niederrheinische Museum in Kevelaer einen Blick ins Depot. Damit werden Gegenstände für die Zuschauer zugänglich gemacht.

In jedem Quartal wird aus dem Depot des Niederrheinischen Museums in Kevelaer ein Objekt, seine Bedeutung und seine Geschichte vorgestellt, denn es gibt immer wieder Sehenswertes, das nur selten das Licht der Ausstellungen erblickt.

Von besonderem Wert für die Museumspädagogik des Hauses ist eine Schulwandkarte zur Deutschen Schrift, die ursprünglich aus der St.- Hubertus-Grundschule in Kevelaer stammt. Auf den ersten Blick sehen die dargestellten Buchstaben aus wie bei der Sütterlinschrift. Diese wurde 1911 vom preußischen Kultusministerium bei dem Grafiker Ludwig Sütterlin in Auftrag gegeben und ab 1915 in Preußen, später auch in anderen deutschen Landen eingeführt. Vergleicht man die Schulwandkarte mit der originalen Sütterlinschrift, so finden sich Veränderungen in den einzelnen Buchstaben.