Straelens Politik stellt sich neu auf : Sachkundige Bürger der Straelener SPD

Straelen Die SPD-Fraktion Straelen hat sich formiert und schickt Christa Richarz, Joachim Meyer und Manfred Nöhles als sachkundige Bürger in die Ausschüsse.

Christa Richarz ist ehrenamtlich tätig beim Naturschutzbund Deutschlands (Nabu) und der Arbeiterwohlfahrt Straelen, sie vertritt die SPD im Umweltausschuss und als Stellvertreterin im Bildungsausschuss. Joachim Meyer ist der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Straelen und im Hauptberuf als Sozialarbeiter beim Kreis Kleve beschäftigt. Er gehört dem Betriebsausschuss und als Stellvertreter dem Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur an. Manfred Nöhles war bis zur Altersgrenze langjähriger Presbyter und Finanzkirchmeister der evangelischen Kirchengemeinde Straelen/Wachtendonk und gehörte bereits in der vorigen Wahlzeit des Rates als Mitglied und Stellvertreter verschiedenen Ausschüssen und Gremien an. In den nächsten fünf Jahren gehört Nöhles zum Bau- und Planungsausschuss und zum Rechnungsprüfungsausschuss. Stellvertreter ist er im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus und in der Gesellschafterversammlung der Aqua-Fit GmbH.