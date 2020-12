Kostenpflichtiger Inhalt: Corona im Kreis Kleve : Impfstart im Franziskushaus – Dienstag geht es in Geldern weiter

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben im Kreis Kleve am Sonntag begonnen. Foto: dpa/Jens Büttner

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Kreis Kleve</irspacing> Der Startschuss für die Impfkampagne im Kreis Kleve fiel am Sonntag im Klever Franziskushaus. Es habe keine Komplikationen gegeben, wie es heißt. Am Dienstag soll es in einer Einrichtung in Geldern weitergehen.