Als Schleichweg genutzt : SPD: Formerstraße für Durchgangsverkehr sperren

Ratingen Sogenannte Steckpoller sollen installiert werden, um den Durchgangsverkehr aus dem Gebiet herauszuhalten. Ob es dazu auch wirklich kommen wird, ist allerdings fraglich.

Da der Projektabschluss der K 10n überhaupt nicht abzusehen sei, fungiere die für diese Zwecke völlig ungeeignete Formerstraße für viele Verkehrsteilnehmer als „Ersatz-K10n“, so Wiglow, dies mit unzumutbaren Belastungen für die Anwohner. Es gibt zum Beispiel Schwerlastverkehr, der sich über die schmale Straße schiebt.

Die SPD-Fraktion hatte sich zuletzt im Jahr 2020 dieses Problems angenommen. Allerdings wurde der Antrag, die Formerstraße probeweise für ein Jahr durch Steckpoller für den Durchgangsverkehr zu sperren, im Haupt- und Finanzausschuss abgelehnt. Stattdessen wurde beschlossen, dass zustimmend zur Kenntnis genommen wird, bestimmte Maßnahmen durch die Stadt umsetzen zu lassen – also die Behebung der unklaren Ausschilderung zum Thema Parken durch Markierung der Stellplätze und Parkverbote für den restlichen Bereich sowie den Ausschluss des Lkw-Verkehrs über 3,5 Tonnen.

Sofern die Ratsmehrheit dem nicht folgen sollte, soll eine Bremsschwelle an der Einmündung Formerstraße /Neanderstraße (wie am Kreisverkehr Esprit) eingebaut werden. Zudem müsse endlich eine Beschilderung her, die den Verkehr über 3,5 Tonnen über die Industriestraße leiten soll. Außerdem fordert man die Einführung einer Einbahnstraßenregelung auch auf der Formerstraße aus Richtung Neanderstraße, die von der Einmündung Gießerstraße bis zum Marmorbruch Gültigkeit hat.