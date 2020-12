Freizeit in Sevelen : Im Freibad Sevelen Kohlendioxid vermeiden

Sevelen Die Gemeinde Issum investiert in die Erneuerung der Wasseraufbereitung und in moderne Technik. Zwei neue Umwälzpumpen sollen künftig viel Energie sparen.

Ans Schwimmen draußen denkt zurzeit natürlich niemand. Doch die Gemeinde Issum hat schon die nächste Saison im Blick. Sie investiert im Spaßbad Hexenland in Sevelen weiter in die Erneuerung der Wasseraufbereitung und in moderne Technik.

Durch die Umsetzung der Maßnahme wird eine Kohlendioxid-Minderung von etwa 614 Tonnen über die gesamte Lebensdauer von 20 Jahren erreicht. Zur Veranschaulichung: Eine Buche bindet etwa 12,5 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr. Um also 614 Tonnen Kohlendioxid zu speichern, würden rund 50.000 Buchen benötigt, was einem Wald in der Größe von ungefähr 875 Fußballfeldern entspricht. Das ist in etwa das 2,5-fache der bebauten Ortslage des Ortsteils Issum.