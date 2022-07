Im Gespräch mit dem Bürgermeister von Radevormwald : Bürgersprechstunde am Bänkchen

Am „Tüötersbängksken“ am Sparkassen-Kreisel soll am 29. Juli eine Sprechstunde mit Johannes Mans stattfinden. Foto: wow (Archiv) Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Johannes Mans lädt für Freitag, 29. Juli, zu Gesprächen an die Kaiserstraße ein. Es ist die erste persönliche Sprechstunde seit der Corona-Pandemie.

Was beschäftigt die Bürgerinnen und Bürger von Radevormwald ? Welche Anregungen haben sie für die Entwicklung ihrer Heimatstadt ? Und wie geht es ihnen in diesem Sommer nach über zwei Jahren Corona-Pandemie?

Diesen Fragen geht Bürgermeister Johannes Mans am Freitag, 29. Juli, von 10 bis 12 Uhr nach, wenn er für die Bürgermeistersprechstunde dieser Sommerferien an die untere Kaiserstraße einlädt. Rund um das „Rüötschen Tüöterbängksken“, also rund um die Rader Plauderbank, die an dem Kreisverkehr Ecke Hohenfuhrstraße und Kaiserstraße ausgeschildert ist, wird er an diesem Vormittag mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.